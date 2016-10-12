12 октября 2016, 12:40
Финляндия названа самой безопасной страной в мире
Финляндия возглавила рейтинг самых безопасных стран мира, в который вошло 141 государство. Об этом сообщается на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), эксперты которого и составили этот список.
На втором месте находится Катар, на третьем — Объединенные Арабские Эмираты. Исландия и Австрия заняли четвертую и пятую строчки соответственно.
В первую десятку также вошли Люксембург, Новая Зеландия, Сингапур, Оман и Португалия.
Россия в списке ВЭФ заняла 126-ю строчку. Последнее место досталось Нигерии.
При создании рейтинга учитывалась ситуация с преступностью в стране, возможность терактов, уровень доверия населения к правоохранительным органам, способность стражей порядка защитить граждан и другие параметры.
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