Финляндия названа самой безопасной страной в мире

Финляндия возглавила рейтинг самых безопасных стран мира, в который вошло 141 государство. Об этом сообщается на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), эксперты которого и составили этот список.

На втором месте находится Катар, на третьем — Объединенные Арабские Эмираты. Исландия и Австрия заняли четвертую и пятую строчки соответственно.

В первую десятку также вошли Люксембург, Новая Зеландия, Сингапур, Оман и Португалия.

Россия в списке ВЭФ заняла 126-ю строчку. Последнее место досталось Нигерии.

При создании рейтинга учитывалась ситуация с преступностью в стране, возможность терактов, уровень доверия населения к правоохранительным органам, способность стражей порядка защитить граждан и другие параметры.