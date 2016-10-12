Путин рассказал о влиянии санкций Запада на российскую экономику

На восьмом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет» в Москве президент РФ Владимир Путин рассказал об общем курсе экономики страны и влиянии на нее санкций со стороны других государств.

«Санкции Запада влияют на экономику России. В первую очередь, это выражается на ограничении доступа к технологиям», — заявил глава государства, передает РИА Новости.

При этом, Путин подчеркнул, что в сложившихся условиях «нужно поддерживать тренд на продолжение макроэкономической стабилизации и курс на снижение инфляции».

Лидер России также отметил, что рост экономики страны сдерживает низкое качество государственного управления.

Мероприятие проходит под девизом «Сохраняя ответственность. Расширяя возможности», — отмечается на сайте Кремля. Форум открыл двери для руководителей крупнейших международных и российских компаний и корпораций более чем из 60 стран мира.

В рамках работы форума предполагается привлечение инвестиций в экономику России с целью эффективного взаимодействия отечественного и зарубежного бизнеса.