Саркози раскритиковал политику Олланда в отношении РФ

Экс-президент Франции Николя Саркози выразил сожаление по поводу той политики, которую его преемник Франсуа Олланд проводит по отношению к России, передает AFP.

Таким образом Саркози прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина отменить запланированный визит в Париж. «Как можно урегулировать ситуацию, если общаться друг с другом лишь посредством пресс-релизов?» — возмутился бывший президент Франции. По его словам, подход Олланда к выстраиванию отношений с РФ — «безоветственный».

Напомним, в 2017 году Саркози вновь намеревается баллотироваться на пост президента Франции. В последнее время он не раз заявлял, что Франция в частности и Европа в целом должны вести диалог с Россией, чтобы не началась новая холодная война.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин решил отказаться от запланированного визита в Париж, поскольку из программы «выпали» некоторые мероприятия — причем вопрос о причинах этого, по словам Пескова, следует адресовать французской стороне.

Двумя днями ранее Франсуа Олланд выражал сомнения в том, что его встреча с Путиным принесет пользу.

8 октября Россия заблокировала в Совете безопасности ООН французский проект резолюции по введению режима прекращения огня в сирийском городе Алеппо в Совбезе ООН. МИД РФ, комментируя ситуацию, отметил, что в документе грубо искажалась реальная картина событий, он носил политизированный однобокий характер и отличался отсутствием баланса.