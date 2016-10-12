«Европейка» Савченко посоветовала ПАСЕ не бояться Россию

Депутат украинского парламента от партии «Батькивщина» и бывшая летчица Надежда Савченко заявила, что в случае возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы ее нужно лишить права голоса, передает телеканал «112 Украина».

«Вы должны заставить себя уважать», — посоветовала Савченко ПАСЕ как украинка и «европейка». По ее словам, «Европа не может пасть так низко. Европа не одно тысячелетие выстояла, и сейчас выстоит. Россию нечего бояться».

Летчица, осужденная в России за соучастие в убийстве журналистов, порекомендовала России — если та захочет вернуться в ПАСЕ (откуда ее, как напомнила Савченко, «никто не выгонял») — слушать «людей, которые цивилизованные».

При этом в праве голоса в ПАСЕ Савченко России отказала, заявив, что для этого «еще очень рано, Россия еще не усвоила урок и права на голос не заслужила».

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ПАСЕ Дмитрий Кулеба предупредил ассамблею, что возвращение РФ в ее состав может дискредитировать организацию. При этом депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий предположил, что Россия может вернуться в ПАСЕ в начале следующего года.