Под Красноярском 12-летняя школьница напала с ножом на сверстниц

В Красноярском крае в городе Дивногорск 12-летняя школьница ранила ножом двух сверстниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону Владимира Юрченко.

«По предварительным данным, ровесницы поссорились на бытовой почве и встретились для выяснения отношений в лесу. Во время ссоры одна из них ударила ножом двух других», — пояснил он.

Проезжавший мимо водитель автомобиля заметил ссору и смог отвезти пострадавших в больницу. Кроме того, он вызвал полицию.

В настоящее время состояние раненых девочек удовлетворительное, их ранения признали не угрожающими жизни.

Нападавшую передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних.