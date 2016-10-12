12 октября 2016, 09:35
Под Красноярском 12-летняя школьница напала с ножом на сверстниц
В Красноярском крае в городе Дивногорск 12-летняя школьница ранила ножом двух сверстниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону Владимира Юрченко.
«По предварительным данным, ровесницы поссорились на бытовой почве и встретились для выяснения отношений в лесу. Во время ссоры одна из них ударила ножом двух других», — пояснил он.
Проезжавший мимо водитель автомобиля заметил ссору и смог отвезти пострадавших в больницу. Кроме того, он вызвал полицию.
В настоящее время состояние раненых девочек удовлетворительное, их ранения признали не угрожающими жизни.
Нападавшую передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних.
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