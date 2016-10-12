Минфин предложил засекретить 18% расходов бюджета

Министерство финансов России подготовило проект федерального бюджета на 2017–2019 годы, согласно которому, примерно пятая часть всех расходов будет засекречена. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту бюджета, закрытые расходы в 2017 году составят около 18% от их общего числа. При этом в 2016 году на такие траты идет около 22% бюджетных средств.

Также ожидается, что дефицит бюджета в 2017 году составит 3,2% ВВП РФ (в номинальном выражении — 2,74 трлн рублей). Доходы бюджета в номинальном выражении составят 13,44 трлн рублей, расходы — 16,18 трлн рублей.

Как сообщалось ранее, правительство России внесло в Госдуму законопроект об уточнении основных параметров федерального бюджета на 2016 год, согласно которому, дефицит бюджета по итогам года составит 3,7% ВВП вместо запланированных 3%.

В свою очередь, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин выступил против засекречивания расходов бюджета, которое предложил Минфин в поправках к бюджету.