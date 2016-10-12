Представитель «Росатома» станет замглавы президента по внутренней политике

Должность заместителя главы управления президента по внутренней политике займет официальный представитель «Росатома» Сергей Новиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента (АП) России.

Агентство отмечает, что Новиков уже много лет входит в команду Сергея Кириенко, который был назначен первым заместителем руководителя АП. При этом, Сергей Новиков до настоящего времени был директором департамента коммуникаций «Росатома».

Что касается должности замглавы управления президента по внутренней политике, то ее занимала Ольга Ситникова, которая теперь стала замруководителя аппарата Госдумы РФ — начальником управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.