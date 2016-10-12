«Сколково» помогает создать бесплатный интернет для путешественников

Грант в размере 5 млн рублей получила компания ComfortWay от Фонда «Сколково». Выделенные деньги пойдут на развитие функционала и возможностей технологической платформы компании ComfortWay RSP Platform. Платформа позволяет в один клик сменить оператора мобильной связи за счет объединения пользователей, партнерских интернет сервисов и операторов. В платформе реализован открытый стандарт загрузки профиля оператора в разработанную компанией SIM карту «по воздуху» (Remote SIM provisioning).

Сергей Шубин, директор по развитию проектов IT-кластера Фонда «Сколково», отмечает, что проект ComfortWay за последнее время привлек к себе всеобщее внимание, в том числе инвесторов и потенциальных заказчиков. В начале этого года компания получила инвестиции в размере 6 млн евро от европейских телеком компаний и частных инвесторов. При этом продукт компании оказался не только востребован на рынке, но и очень интересен технологически. «Ребята работают профессионально и энергично – они понимают, что на рынке у них множество конкурентов, и это не дает им возможности расслабиться. Надеюсь, что мини грант «Сколково» поможет команде решить текущие задачи и закрепить свое лидерство», – подчеркнул Шубин.

ComfortWay выпустила в продажу уникальную SIM-карту CwSim в августе 2016 года Эта ориентированная на путешественников карта позволяет подключаться напрямую к локальному мобильному оператору, работает в 140 странах мира по тарифам, близким к локальным, и обеспечивает доступ пользователей в интернет без роуминга. CwSim устанавливается в любое носимое устройство со слотом для SIM-карты и управляется через приложение для смартфона. Следующим шагом компании по упрощению коммуникации в поездках должна стать возможность голосового вызова и отправка SMS.

На полученный грант компания собирается реализовать технологическую составляющую своей бонусной программы. Программа создается с ведущими российскими и глобальными интернет-сервисами для туристов и путешественников и сделает доступ в интернет для пользователей CwSim абсолютно бесплатным. Суть программы в зачисление бонусов на баланс карты при покупке услуг партнеров – сервисов бронирования отелей, заказа билетов, каршеринга.

Сооснователь ComfortWay Ярослав Свинцов считает, что для компании крайне важно не терять темпов в развитии функционала безроумингово решения, обеспечивающего конкурентное преимущество. «Полученный грант поможет нам двигаться семимильными шагами к тому, чтобы сделать связь в путешествиях еще комфортней с локальными тарифами по всему миру и объединить еще больше операторов в одном магазине тарифов операторов - мобильном приложении ComfortWay», – убежден Свинцов.