Российский посол в США назвал выдачу Сноудена аморальной

Посол России в США Сергей Кисляк заявил, что Москва не имеет ни морального, ни юридического права для передачи бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена американскому правосудию. Об этом пишет РИА Новости.

Он также напомнил, что между странами нет соглашения об обмене гражданами, которые подозреваются в правонарушениях.

Напомним, в 2013 году Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о слежке спецслужб США и Великобритании за гражданами в интернете. После чего вылетел в Гонконг, а затем в Москву.

Россия предоставила Сноудену временное убежище В августе 2014 года он получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему перемещаться не только в России, но и за ее пределами.