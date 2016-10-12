В России задумали создать космического туроператора

Российская Федерация может заняться запуском туристов в космос. Создание собственного космического оператора сейчас обсуждается в ракетно-космической отрасли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Обсуждается вопрос создания в ближайшее время российской компании, которая может заняться организацией полетов космических туристов на Международную космическую станцию», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что, скорее всего, компания будет иметь российскую юрисдикцию.

«Однако она сможет осуществлять деятельность за рубежом. Поскольку основная целевая аудитория такого рода услуг — потенциальные космические туристы — в основном проживают за границей», — отметил источник агентства.

«Необходимость упорядочивания такого рода деятельности очевидно назрела, чтобы защитить права потенциальных туристов и оградить их от действий недобросовестных организаций-мошенников, спекулирующих на теме космических полетов. (…) Пока не принято решение, в какой форме будет организована эта работа. Все предположения — это пока лишь возможные сценария развития событий, которые будут еще прорабатываться и изучаться. Какой из них в результате будет выбран, пока говорить рано», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса «Интерфаксу».

Напомним, что в настоящее время космическим туризмом занимается американская компания Space Adventures.

Ранее сообщалось, что Роскосмос одобрил первый частный проект для космического туризма.