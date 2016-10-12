Приморские шахтеры прекратили голодовку после обещания выплатить премию

Работники «Лучегорского угольного разреза» (ЛУР) в Приморском крае решили прекратить начавшуюся голодовку после встречи согласительной комиссии с руководством предприятия, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству представитель местного профсоюза Сергей Беляков, рабочие прекратили голодовку после проведения согласительной комиссии под руководством вице-губернатора края Евгения Вишнякова. Участники комиссии подписали протокол, в котором прописаны все требования рабочих.

Кроме того, комиссией было принято решение провести служебное расследование действий некоторых должностных лиц угольного разреза, а также выплатить премию рабочим, которой они лишились. Сотрудникам ЛУР, в общей сложности, должны выплатить 28 млн рублей.

Ранее стало известно, что утром 11 октября около 40 работников угольного разреза в поселке Лучегорск Пожарского района Приморья объявили голодовку из-за низкой зарплаты и сокращений. К вечеру количество присоединившихся к голодовке увеличилось до 70, а 12 октября — до 126. При этом голодающие не отказывались от выполнения своих служебных обязанностей. Участники голодовки не уходил домой но ночь, пили только воду и сладкий чай. Вскоре один участник акции был отправлен на медицинское освидетельствование по состоянию здоровья.