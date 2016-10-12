Набиуллина заявила о готовности сдерживать укрепление реального курса рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума «Россия зовет!» заявила, что укрепление рубля должно сдерживаться бюджетным правилом, сообщает РИА Новости.

«Фискальное правило, на мой взгляд, конечно, должно быть. И мы не должны повторить ту ошибку или те условия, которые были в середине 2000-х годов, когда у нас, действительно, рубль достаточно укреплялся; и мы не должны снова попасть в эту ловушку», — пояснила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина добавила, что регулятор не собирается отказываться от плавающего курса рубля, однако, даже если ЦБ и начнет вмешиваться в работу валютного рынка своими интервенциями, то сможет повлиять только на номинальный курс. В то же время Набиуллина признала, что конкурентоспособность российской экономики зависит от реального курса.

Ранее Минэкономразвития РФ (МЭР) представило макропрогноз бюджета, согласно которому, курс рубля к доллару будет составлять 65,5 рублей в 2017 году, 64 рубля в 2018 и 64,5 в 2019 году.

В свою очередь, Министерство финансов заложило в проект трехлетнего бюджета курс рубля 67,5, 68,7 и 71,1 рубль за доллар соответственно. В Минфине при этом считают, что укрепление доллара на 1 рубль приносило бы бюджету 60 млрд рублей в условиях 2017 года при цене на нефть в 40 долларов за баррель и курсе доллара в 69,4 рублей.