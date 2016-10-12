Stop the War отказалась пикетировать посольство России в Великобритании

Британская антивоенная организация Stop the War отказалась последовать призыву министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и устроить массовые акции протеста у посольства РФ в Лондоне в связи с российской военной операцией в Сирии, пишет The Guardian.

Как заявил заместитель руководителя организации Крис Найнэм, Stop the War пойдет по другому пути, и ее участники попытаются воздействовать на политику правительства Великобритании и ее союзников.

«Если мы будем пикетировать у посольства России, это никак не повлияет на то, что делает Путин в Сирии», — сказал Крис Найнэм. Более того, по его словам, массовые акции у посольства «будут лишь еще больше нагнетать истерию и шовинистские настроений в отношении России». При этом представитель Stop the War считает, что Россию делают крайней в этом вопросе политики и СМИ. Их целью при этом является представить Москву единственной проблемой в Сирии.

11 октября Борис Джонсон, выступая в парламенте, призвал британцев на демонстрацию к посольству РФ в знак протеста против бомбардировок Алеппо. «Безусловно, я бы хотел видеть демонстрации у посольства России. Но где же коалиция активистов "Останови войну"?» — сказал Джонсон. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил главе МИД Великобритании о необходимости обеспечения безопасности дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией.