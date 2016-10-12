СМИ рассказали о проблемах с затонувшим у Крыма краном еще до инцидента

Источник в экстренных службах Крыма рассказал о том, что за четыре дня до кружения плавучего крана у берегов Ливадии его уже выбрасывало на берег из-за сильных порывов ветра. Об этом пишет «Интерфакс».

Следователям предстоит выяснить, связаны ли эти два случая.

В рамках расследования возбужденного уголовного дела по факту нарушения эксплуатации плавучего крана назначена судебно-медицинская и судоводительская экспертиза. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, повлекшие за собой крушение плавкрана.

«Назначены судебно-медицинская экспертиза пятерых спасенных членов экипажа и судводительская экспертиза. Также изымается документация, регламентирующая правила техники безопасности», — цитирует «Интерфакс» старшего помощника руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму Евгению Беликову.

Ранее сообщалось, что Следственным комитетом возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Плавкран затонул в ночь с 11 на 12 октября на траверзе «Ласточкино гнездо» при проведении работ по укладке подводного трубопровода.

Пятеро из восьми членов экипажа плавучего крана были доставлены в Балаклавскую бухту под Севастополем. Еще трое числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски. Задействованы около 200 человек и 30 единиц спецтехники.