МЭР определило границы роста тарифов ЖКХ в 2017 году

Минэкономразвития РФ (МЭР) в прогнозе социально-экономического развития страны на 2017-2019 годы определило границы индексации цен на услуги ЖКХ и электроэнергию, пишет в среду «Коммерсантъ».

Исходя из документа, платежи за ЖКХ предложено увеличивать параллельно прогнозной инфляции — на 4% в год. Тарифы на теплоснабжение для всех категорий потребителей должны вырасти также на 4%.

Больше всего могут подняться тарифы на электроэнергию для населения — на 5%. Медленнее инфляции будут расти тарифы на газ — на 3%.

Такие же темпы роста ведомство закладывает в прогноз и на 2018-2021 годы. В Минэкономики «Коммерсанту» сообщили, что правительство рассмотрит документ 13 октября.

Ранее глава МЭР Алексей Улюкаев рассказал о планах его ведомства провести индексацию тарифов на электричество для населения в 2017 году на четыре процента, на передачу электроэнергии — на три процента,