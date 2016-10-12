Японский банкир украл для любимой почти 2 млн долларов

В Японии арестован заместитель начальника банка Митцуи Сумитомо за кражу 190 млн иен, что составляет около 1,9 млн долларов. Об этом сообщила телекомпания NHK.

Следствию стало известно, что банкир, манипулируя системой валютных сбережений, смог присвоить 1,9 млн долларов только с ноября 2015 по июнь 2016 года.

Арестованный признал свою вину. Однако по данным следствия в 2007 году по такой же схеме в одном из крупнейших японских банков был украден 1,1 млрд иен (около 11 млн долларов). Следствие продолжается.

Сумитомо сообщил, что потратил деньги «на образование детей и любимую женщину».