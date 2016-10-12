Минобороны РФ успешно запустило «Тополь» на Камчатку

Минобороны РФ объявило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь» с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Целью данного пуска явилось подтверждение продленных сроков эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты данного типа», — сказано в заявлении, поступившем в ТАСС.

Известно, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка.

Таким образом была подтверждена готовность ракетного комплекса к выполнению поставленных боевых задач в период продленных сроков эксплуатации.