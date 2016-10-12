Два спонсора предвыборной кампании Трампа потребовали свои деньги обратно

Два независимых спонсора предвыборной кампании Дональда Трампа объявили о своем разочаровании в кандидате от Республиканской партии на пост президента США и потребовали вернуть деньги, сообщила телекомпания NBC.

Речь идет о двух людях, собравших несколько тысяч долларов на кампанию Трампа. Они в письменном виде обратились в избирательный штаб кандидата и заявили о своем разочаровании в связи с публикацией в минувшую пятницу видеозаписи, на которой Трамп вульгарных тонах описывал свои приставания к женщинам.

Фамилии меценатов телеканал не уточнил, также не указана и точная сумма, собранная ими для избирательной кампании.

В свою очередь, представитель избирательного штаба Трампа Джейсон Миллер заявил, что ему «неизвестно о просьбе кого-либо из спонсоров вернуть их деньги».

Как отмечает NBC, Дональд Трамп не смог соперничать со своей соперницей от партии демократов Хиллари Клинтон, которая собрала 400 млн долларов на ведение кампании, причем в эту сумму не включены средства крупных комитетов политических действий, которые ее поддерживают. В четырех из пяти крупных комитетах политических действий, которые оказывают ему поддержку, сообщили, что сбор средств на его кампанию провален.