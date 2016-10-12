Путин договорился с Олландом и Меркель активизировать консультации по Украине

Президент России Владимир Путин, его французский коллега Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы проведения саммита «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение резиденции президента Франции.

Как заявлено в коммюнике Елисейского дворца, после выполнения ряда условий, саммит в «нормандском формате» может пройти в Берлине в самое ближайшее время. Администрация Франсу Олланда отмечает, что основными пунктами возможных переговоров является переход к устойчивому прекращению огня на юго-востоке Украины, ускорение отвода войск от линии разграничения и обеспечение беспрепятственного доступа для наблюдателей ОБСЕ, а также проведение местных выборов в соответствии с украинскими законами и нормами ОБСЕ. Ранее сообщалось, что встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться в Берлине 19 октября. Ожидалось, что эту тему Франсуа Олланд также обсудит с президентом Украины Петром Порошенко.

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщает в четверг, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили ситуацию на Украине. Пресс-служба отмечает, что президент России подчеркнул безальтернативность этих договоренностей как основы для разрешения кризисной ситуации. Также в ходе телефонного разговора стороны договорились активизировать консультации в различных форматах.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время необходимости в проведении встречи в «нормандском формате» нет. Официальный представитель Кремля объяснил это отсутствием необходимого уровня готовности к проведению подобной встречи.