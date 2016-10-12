Путин посоветовал Франции не обижаться на российское вето по Сирии

Выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет», президент РФ Владимир Путин попросил Францию не обижаться на наложенное российской стороной вето на резолюцию по Сирии. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Это скорее всего мы должны обижаться», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что Россия дорожит отношениями с Францией и считает ее «одним из наших приоритетных партнеров Европы — это сложилось исторически, это и сегодня так».

Путин утверждает, что французская сторона изначально знала, что Россия заблокирует ее резолюцию в Совете безопасности ООН, однако, намеренно внесли неприемлимый для РФ документ, чтобы «обострить ситуацию и раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных средствах массовой информации», передает «Интерфакс».

Напомним, что резолюцию Франции по Сирии рассматривали 8 октября в Совбезе ООН. Требовалось немедленное прекращение бомбардировки Алеппо, поддерживаемой РФ, также обговаривалась необходимость закрытия над ним воздушного пространства.

Позднее стало известно об отмене запланированных российско-французских переговоров.