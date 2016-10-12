Депутатам Госдумы запретят голосовать по доверенности

Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что в соответствии с внесенными в думский регламент поправками депутаты Госдумы обязаны будут присутствовать на пленарных заседаниях и голосовать лично, не передавая свой голос коллегам. Об этом пишет «Интерфакс».

«Считаю, что голосование должно быть только личным», — заявил он.

Поправки инициированы Сергеем Неверовым, руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым и его первым заместителем Андреем Исаевым.

Ныне действующий регламент предусматривает возможность голосования по доверенности. Неверов подчеркнул, что депутат несет ответственность за то, как скажутся принимаемые решения на людях, которые отдали за него голоса.

«А передача своего голоса другому — это, в том числе, передача ответственности. Избиратель в Смоленской области не голосовал за депутатов, избранных, например, от Новосибирской области. Поэтому надо начинать с себя», — отметил Неверов.