12 октября 2016, 13:40
На шахте «Заполярная» проведена эвакуация работников
Из шахты «Заполярная», принадлежащей компании «Воркутауголь», была организована эвакуация работников. Такая мера была принята в связи с зафиксированным превышением нормативного уровня оксида углерода датчиков, сообщается на официальном сайте компании.
«В 11:00 на шахте "Заполярная" АО "Воркутауголь" в куполе конвейерного штрека датчики аэрогазового мониторинга зафиксировали превышение нормативного уровня оксида углерода», — заявили в компании.
На момент эвакуации признаков возгорания или задымления зафиксировано не было.
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