На шахте «Заполярная» проведена эвакуация работников

Из шахты «Заполярная», принадлежащей компании «Воркутауголь», была организована эвакуация работников. Такая мера была принята в связи с зафиксированным превышением нормативного уровня оксида углерода датчиков, сообщается на официальном сайте компании.

«В 11:00 на шахте "Заполярная" АО "Воркутауголь" в куполе конвейерного штрека датчики аэрогазового мониторинга зафиксировали превышение нормативного уровня оксида углерода», — заявили в компании.

На момент эвакуации признаков возгорания или задымления зафиксировано не было.