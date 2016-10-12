ВТБ отказался подавать иск против WADA

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин заявил об отсутствии необходимости подавать иск против Международного антидопингового агентства (WADA), передает РИА Новости. Такое заявление Костин сделал на пленарной сессии восьмого инвестиционного форума «ВТБ Капитала «Россия зовет!»

Ранее руководитель банка ВТБ заявлял, что России необходимо налаживать диалог с WADA. «Путь один – нужно на новом уровне налаживать диалог с WADA. Я такой человек, который считает, что если не война, то нужно разговаривать. Другого пути у нас нет. Надо возвращаться в систему», — цитирует слова Костина агентство ТАСС.

Зимой 2016 года ВТБ рассматривал возможность подачи иска к WADA из-за обвинений в причастности банка к допинговому скандалу в легкой атлетике. Андрей Костин тогда отмечал, что он провел на этот счет консультации с министерством спорта России.

Ранее WADA подтвердило подлинность шестой части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears. 3 сентября хакеры опубликовали список фамилий 20 спортсменов из 14 стран употреблявших запрещенные препараты «по терапевтическим показаниям».