Москвич отказался оплатить счет в ресторане за собственную свадьбу

Главное управление МВД России сообщило о задержании мужчины, отказавшегося оплатить в ресторане собственный свадебный банкет. Информация об этом доступна на официальном сайте столичного МВД.

В отношении 41-летнего москвича, подозреваемого в причинении имущественного ущерба ресторану, отделом дознания ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Согласно представленной информации, в полицию поступило заявление от администратора ресторана Москвы, в котором проводился банкет. Заявитель сообщил о том, что после выставления заказчику счета за проведенное мероприятие тот отказался его оплачивать и покинул ресторан с супругой и гостями. Отмечается, что ранее он внес лишь предоплату в размере 20 тысяч рублей. Общая сумма выставленного счета превышала 100 тысяч рублей.