МВД объявило о закупке создающих звуковые барьеры щитов

Министерство внутренних дел России объявило электронный аукцион на поставку 25 комплектов системы нелетального акустического воздействия «Шепот». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Из представленной информации следует, что система нелетального нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты «Шепот» предназначена «для создания останавливающего эффекта при воздействии на нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний».

Сообщается также, что изделие «носимое, работающее от встроенных аккумуляторных батарей». Модуль излучателя размещен на внешней поверхности алюминиевого листа, закамуфлированного под щит, говорится в документации, прилагаемой к аукциону.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 40,7 млн рублей. Устройства будут поставлены заказчику до 5 декабря 2016 года.