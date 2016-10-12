В Израиле наступил Судный день

Израиль закрыл пограничные переходы и ввел «режим изоляции» на время религиозного поста Йом Кипур, который продлится до вечера 12 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Йом Кипур или Судный день является днем подведения итогов за год, философские размышления и молитвы сопровождаются строгим постом.

Израильские власти на сутки прекратили общение с внешним миром, приостановили воздушное и морское сообщение. Внутри страны прекратили работу учреждения, предприятия, магазины, остановился транспорт, прервали вещание радио- телеканалы.

9 октября в Иерусалиме араб убил двух израильтян на остановке, открыв огонь по транспорту и преследовавшим его полицейским. 11 октября спецслужбы арестовали готовившего теракт в автобусе гражданина. Поэтому полицейские воспринимают Йом Кипур как период повышенной опасности.

Три тысячи сотрудников правоохранительных органов дежурят около Стены плача, где проходят массовые молитвы с участием десятков тысяч верующих. На въездах в арабские кварталы города выставлены блокпосты. В прошлом году в этом районе состоялись стычки представителей двух общин.