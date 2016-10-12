Минюст попросил сверить решение ЕСПЧ по «делу ЮКОСа» с Конституцией

Российское министерство юстиции попросило Конституционный суд РФ провести проверку решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате более 1,8 млрд евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа — на предмет соответствия Конституции России, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий запрос был подписан 12 октября и касается «дополнительного постановления Европейского суда по правам человека от 31 июля 2014 года» по делу ОАО НК «ЮКОС» против России.

В сообщении Минюста уточняется, что ведомство считает возложенные Европейским судом на Россию обязательства основанными на Конвенции о защите прав человека и основных свобод, причем истолкованными таким образом, что они расходятся с российской Конституцией.

Напомним, 9 июня Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал Россию срочно представить план выплаты средств акционерам компании ЮКОС по вердикту ЕСПЧ. Аналогичный призыв поступал из КМСЕ в марте нынешнего года.