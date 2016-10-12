Кабмин предложил ужесточить закон о «нежелательных организациях»

Правительство России разработала законопроект, согласно которому «нежелательным организациям» будет запрещено создавать в РФ юрлица, либо участвовать в них. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в Госдуму и размещен в ее электронной базе документов.

На данный момент закон о «нежелательных иностранных и международных неправительственных организациях» запрещает лишь создание ими своих структурных подразделений в России. При этом законодательно не запрещено подобным организациям создавать российские юридические лица.

Согласно нынешнему положениям принятого мае 2015 года закона, за сотрудничество с «нежелательными организациями» предусмотрены штрафы, а также реальные сроки лишения свободы.

Решение о признании организации «нежелательной» находится в компетенции генерального прокурора и его заместителей. Список таких организаций публикует Минюст России.