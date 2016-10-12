Президент ОКР опроверг возможность перехода в правительство

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков опроверг информацию о его возможном назначении главой нового федерального агентства по вопросам спорта, молодежной политики и туризма, передает «Интерфакс».

«Я ничего об этом не слышал, это слухи и полная чепуха», — заявил Жуков в интервью агентству.

Вместе с тем он подтвердил, что собирается покинуть пост главы ОКР, чтобы сосредоточиться на работе в Госдуме.

Накануне на заседании Совета при президенте РФ по спорту президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве появится вице-премьер, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Некоторые СМИ предположили, что эту должность может стать Александр Жуков.

Ранее СМИ сообщили, что пост президента Олимпийского комитета России займет двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Возглавить ОКР Исинбаевой, якобы, предложил лично президент России Владимир Путин.