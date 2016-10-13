Назначен новый глава Росреестра

Главой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) назначена Виктория Абрамченко. Ее представил коллективу ведомства первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает «Интерфакс».

Ранее Абрамченко была заместителем министра сельского хозяйства. В должности главы Росреестра она стала замглавы Минэкономразвития.

В январе 2017 года Росреестр должен запустить единый государственный реестр недвижимости. Как сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, Росреестр должен «сформировать единую информационную систему, работать с ФНС, разделить дублирование функций с кадастром, передать некоторые функции субъектам федерации» (цитата по «Коммерсанту»).