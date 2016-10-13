В тюрьме в Германии умер подозреваемый в терроризме сириец

Сирийский мигрант, подозреваемый в планировании теракта в аэропорту Берлина, найден мертвым в тюремной камере в Лейпциге. Сообщается, что Джабер аль-Бакр покончил жизнь самоубийством, передает BBC.

Отмечается, что смерть аль-Бакр вызовет трудности для полиции в раскрытии более полной информации о планах сирийца, а также в установлении его возможных соучастников.

Напомним, 22-летний Джабер аль-Бакр был задержан сотрудниками правоохранительных органов Германии 10 октября. До этого полицейские взяли штурмом квартиру в одном из кварталов Хемница, однако тогда ему удалось скрыться.