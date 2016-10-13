Правительство России получило неделю на доработку проекта бюджета

Доработка федерального бюджета России на 2017-2019 годы должна завершиться в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В целом проект был одобрен, как и прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие годы. Его базовый вариант будет заложен в основу бюджета.

«Все документы, которые выносились на заседание правительства, одобрены, небольшие доработки будут сделаны, в целом бюджетный процесс правительство завершает», — сообщил «Интерфаксу» представитель правительства.

Судя по представленному проекту, российский бюджет до 2019 года будет дефицитным. В 2017 году разрыв между доходами и расходами государства составит 3,15% ВВП, в 2018 году – 2,15% ВВП, а в 2019 году – 1,15% ВВП. При этом ВВП РФ в 2017 году вырастет на 0,2%, в 2018 году – на 0,9%, в 2019 году – на 1,2%.

Проект бюджета до 28 октября должен быть внесен в Госдуму. В первом чтении документ может быть рассмотрен депутатами 18 ноября.