Россия потратит на Арктику пять триллионов рублей

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на конференции «Международное сотрудничество в Арктике» рассказал о планах правительства РФ реализовать 150 отобранных проектов до 2030 года в Арктике. Общая сумма вложений составит около 5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«По поручению Госкомиссии (по вопросам развития Арктики) МЭР, совместно с федеральными и региональными органами власти и организациями, подготовлен своего рода "портфель" проектов, уже реализуемых или тех, которые находятся в поле зрения правительства для скорейшей реализации в арктической зоне. Нами отобрано 150 проектов со сроком реализации вплоть до 2030 года общей стоимостью почти 5 трлн рублей, причем большая часть средств — около 4 трлн рублей — приходится на внебюджетные источники», — отметил Рогозин.

Вице-премьер добавил, что «мы рассматриваем Арктику как территорию диалога и сотрудничества, и намерены решительно противодействовать любым попыткам привнесения в регион нервозности и политики конфронтации».

Рогозин рассказал о том, что правительство намерено опробовать в Арктике новейшие отечественные технологии, в том числе проекты по разработке новых материалов и топлива в условиях арктического климата.

Глава МИД России Сергей Лавров в приветственном слове к участникам конференции подчеркнул, что мы «заинтересованы в том, чтобы Арктика и далее оставалась территорией плодотворного диалога и созидательного партнерства. Рассчитываем, что эта встреча будет способствовать глубокому экспертному обсуждению путей достижения этой цели, упрочению доверия и взаимопонимания в регионе».

В ходе мероприятия будут обсуждаться перспективы развития и правового регулирования деятельности в Арктике, рассмотрен потенциал экономических проектов в регионе и варианты сотрудничества с представителями крупного бизнеса.