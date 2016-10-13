В полиции отказались связать нападение на дочь Емельяненко с Кадыровым

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил агентству, что полиция рассматривает несколько версий нападения на дочь многократного чемпиона мира по смешанным единоборствам Федора Емельяненко. По словам собеседника агентства, основные версии пока не связаны с борцом либо с его высказываниями.

Ранее Емельяненко раскритиковал показательные бои в Грозном с участием детей, лишенных необходимой экипировки. В ответ от людей, близких к руководству Чечни посыпались угрозы и оскорбления.

Накануне сообщалось, что неизвестные в конце прошлой недели напали в центре Москвы на 16-летнюю дочь Емельяненко. Девушка была госпитализирована с тупой травмой живота.

«Она сначала ничего не рассказывала, но когда девушке стало плохо, она сообщила об этом родителям. Только после этого она была госпитализирована», — сообщил сегодня источник ТАСС.

По его данным, нападение было совершено 11 октября.

По факту инидента было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

По словам источника, «нападение могло быть совершено на бытовой почве. В настоящее время рассматривается несколько версий».