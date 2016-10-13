В работавшем с Первым каналом банке нашли «дыру» в 47,4 млрд рублей

В балансе лишенного лицензии в июле банка «БФГ-Кредит» разница между стоимостью активов и объемом обязательств перед кредиторами составляет 47,4 млрд рублей, согласно отчету временной администрации, опубликованному на сайте Банка России.

Активы «БФГ-Кредита» составляют порядка 3,3 млрд рублей, а обязательства перед кредиторами достигают 50,7 млрд рублей. Таким образом, Центробанк оценивает размер «дыры» в капитале лишенной лицензии кредитной организации по меньшей мере в 40 млрд рублей.

До отзыва лицензии, которой «БФГ-Кредит» лишился 27 июля из-за неадекватной оценки принятых рисков и полной утраты собственных средств, этот банк занимал 99-е место в российском банковском рейтинге по размеру активов.

Его корпоративными клиентами считались Первый канал, ВГТРК, телеканал «Мир» и Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.