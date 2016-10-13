Сбербанк и ФАС запустили пилотный проект на основе технологии биткойнов

Сбербанк совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России запустили пилотный проект Digital Ecosystem на основе технологии Blockchain (блокчейн) по обмену документами. Об этом сообщается на официальном сайте Сбербанка.

«Цель проекта — изучить возможности распределенного хранения документов, которые могут повысить скорость, надежность и качество взаимодействия при обмене ими», — отмечается в сообщении.

Проект позволяет осуществлять электронный документооборот, передавая данные в зашифрованном виде, используя при этом электронную подпись.

«Инновационность проекта Digital Ecosystem заключается в том, что при документообороте не используются операторы связи. Удобство решения и снижение расходов достигаются за счет использования сетей участников», — цитирует пресс-служба банка управляющего директора дирекции распределенных услуг Сбербанка Степана Кузнецова.

Заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Цариковский подчеркнул, что «децентрализованное решение сокращает затраты — не требуются центры обработки данных, снижены требования по резервированию оборудования. Важно, что Россия — одна из первых стран в мире, где государство совместно с участниками рынка рассматривает эти инновации, чтобы упростить ведение бизнеса».

Помимо Сбербанка и ФАС в проекте участвуют «Аэрофлот», «Российский Уголь» и «ФортеИнвест».