В ООН выбрали нового генерального секретаря

Генассамблея ООН назначила бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша на пост генерального секретаря организации. Решение ООН было принято единогласно. Об этом сообщает Reuters.

Ранее кандидатура Гутерриша была одобрена Советом безопасности организации после шести раундов голосования.

Генсек ООН приступит к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.

Отмечается, что Антониу Гутерриш на протяжении долгого времени занимал должность комиссара ООН по делам беженцев. Помимо его кандидатуры также рассматривались еще 13 претендентов. Однако Гутериш лидировал уже после первого тура голосования.