В трехлетний бюджет РФ заложили сохранение санкций

На заседании правительства, в ходе которого рассматривался проект бюджета России на 2017-2019 года, глава кабинета министров Дмитрий Медведев рассказал о консервативном макропногнозе, предполагающий сохранение существующих санкций. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Ориентиром для бюджета стал консервативный вариант социально-экономического развития нашей страны, нашей экономики. Мы исходили из весьма осторожной оценки будущей динамики цен на нефть. Это тоже вызывало споры», — подчеркнул Медведев.

При этом он пояснил, что считает верным подход, при котором предполагается уменьшение зависимости доходов работников бюджетной сферы от колебаний цен на нефть.

«Также мы исходили из другого предположения – о вероятности сохранения санкций и ответных мер, которые мы принимали в течение всех трех лет на протяжении срока бюджетного прогнозирования. Но даже этот базовый сценарий предусматривает постепенный переход экономики от стагнации к росту. Мы ожидаем, что уже в следующем году появятся признаки не только восстановления, но и роста экономики и в дальнейшем этот рост будет укрепляться», — отметил премьер-министр.

Согласно прогнозам правительства ожидается рост экономики, и уже в 2017 году появятся признаки восстановления и роста экономики страны.