Разведка сепаратистов засекла украинские «Буки» в Донбассе

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в район города Волноваха прибыли зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1». Его слова со ссылкой на данные разведки сепаратистов в Донбассе приводит Донецкое агентство новостей (ДАН).

Басурин пояснил, что разведка засекла четыре ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Новогнатовка, который расположен недалеко от Волновахи. Указанная модификация зенитно-ракетного комплекса взята на вооружение в 1980-х годах и предназначена для стрельбы на малой и средней высоте по подвижным целям в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Басурин также предупредил, что пока — ввиду напряженной обстановки на линии соприкосновения в Донбассе — не будет производиться разведение сторон, соглашение о котором трехсторонняя контактная группа подписала на встрече в Минске в прошлом месяце.

Напомним, ранее сегодня глава ДНР Александр Захарченко сообщил о том, что сепаратисты сбили над Донбассом украинский боевой вертолет, однако Минобороны Украины опровергло эту информацию.