Адвокат захватчика «Сити-банка» опроверг предъявление обвинений в терроризме

Защита арестованного по обвинению в захвате одного из отделений столичного «Сити-банка» предпринимателя Арама Петросяна опровергла информацию о предъявлении ему новых обвинений. Адвокат Александр Карабанов сообщил об этом ТАСС.

«Информация, которая распространяется некоторыми СМИ о том, что в отношении моего доверителя Петросяна возбудили еще одно уголовное дело по ст. 205 УК РФ ("Терроризм"), не соответствует действительности. Его действия могут дополнительно квалифицироваться по данной статье, но в настоящее время никаких процессуальных решений не принято», — заявил Карабанов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в отношении бизнесмена возбудили второе дело, по которому ему предъявили обвинение в терроризме.

Напомним, Арам Петросян 24 августа захватил четырех заложников в отделении «Сити-банка» в центре Москвы. После переговоров с сотрудниками правоохранительных органов он отпустил заложников и сдался. Позднее он полностью признал свою вину и заявил, что пытался привлечь внимание к проблеме своего банкротства.

Петросяну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г», «ж» части 2 статьи 206 УК России (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия).