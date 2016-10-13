Посольство РФ в Великобритании предупредило туристов о нападениях клоунов

Посольство России в Великобритании выпустило предупреждение для российских туристов об опасности стать жертвой нападения клоунов. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

«По сообщениям британских СМИ и правоохранительных органов, в последнее время в разных регионах страны в темное время суток отмечаются случаи нападений на людей злоумышленников в клоунских костюмах. Цель выходок британских "клоунов" — вызвать испуг и недоумение», — говорится в сообщении.

Ранее The New York Times писала о трех случаях хулиганства, совершенных в костюме клоуна. В Брунельском университете в Лондоне студент бегал по кампусу с топором.

Также выходки клоунов были отмечены в графстве Лестершир, где хулиган в костюме страшного клоуна гулял по кладбищу и напугал местного жителя. А также в Эссексе, где двое клоунов в черном фургоне пригласили на вечеринку школьниц.