Путин назначил командующих Росгвардии в федеральных округах

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении командующих федеральных округов Нацгвардии РФ (Росгвардии). Об этом говорится на сайте ведомства.

На сайте Кремля, а также на портале правовой информации указа пока нет.

Путин назначил командующих в семь округов из восьми.

Генерал-лейтенант Игорь Груднов возглавил Восточный округ, генерал-лейтенант Виктор Стригунов — Сибирский округ, генерал-лейтенант Игорь Голлоев будет командовать Росгвардией в Уральском округе, генерал-лейтенант Александр Порядин — в Приволжском, генерал-лейтенант Евгений Зубарев стал во главе Северокавказского округа, генерал-лейтенант Сергей Захаркин возглавил Северо-Западный округ, а генерал-лейтенант Павел Дашков — Центральный округ.

Таким образом не назначен только глава Южного округа.

Руководителем главного управления охраны объектов Росгвардии стал генерал-майор Валерий Ходаков.