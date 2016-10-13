Путин поздравил нового генсека ООН по телефону

Российский лидер Владимир Путин поздравил экс-премьера Португалии Антониу Гутерреша, утвержденного на посту нового генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН), и пожелал ему успехов в работе, сообщается на сайте Кремля.

В сообщении пресс-службы администрации президента РФ говорится: «В состоявшемся 13 октября 2016 года телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша с назначением генеральным секретарем ООН и пожелал ему успехов в работе на этом важном и ответственном посту».

Напомним, Гутерреш начнет исполнять обязанности генсека ООН с 1 января 2017 года, когда закончится срок полномочий действующего генерального секретаря организации Пан Ги Муна.