В ДНР заявили о подбитом вертолете украинской армии

Военные подразделения самопровозглашенной ДНР подбили вертолет ВВС Украины, машина приземлилась на украинской территории, рассказал глава ДНР Александр Захарченко, сообщает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел накануне. «Вчерашние потери и попытка атаковать нас вертолетом тоже закончилась неудачно, он был сбит, но приземлился на их территории», — заявил Захарченко на пресс-конференции.

В Киеве потерю вертолета пока не прокомментировали.