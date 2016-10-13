Дочь Емельяненко выписали из больницы

Дочь многократного чемпиона мира по смешанным единоборствам, президента Союза ММА России Федора Емельяненко покинула Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Москвы, сообщает «Р-Спорт».

«Да, нет уже никого у нас. На сегодняшнее утро у нас уже никого нет с фамилией Емельяненко», — сказали агентству.

12 октября стало известно о том, что дочь Емельяненко избили по дороге домой. По этому факту было возбуждено уголовное дело о побоях.

Напомним, 9 октября Емельяненко публично осудил бои с участием детей, которые организовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Приближенные Кадырова позволили себе в соцсетях оскорбительные высказывания в адрес Емельяненко, но вскоре их удалили. Тем не менее, правоохранительные органы отказались увязывать конфликт с Кадыровым и нападение на дочь Емельяненко.