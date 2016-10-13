Суд ЕС обязал Украину выплатить Януковичу 240 тысяч долларов

Европейский суд справедливости отклонил апелляцию украинских властей на возмещение судебных расходов семье бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные юридической компании Joseph Hage Aaronson LLP.

Теперь Киев должен выплатить Януковичу 240 тысяч евро. Эти деньги Янукович и его сыновья потратили на то, чтобы обжаловать заморозку своих активов в Европе по решению украинских властей.

Евросоюз ввел санкции против Януковича и его родных 5 марта 2014 года в связи с расследованием хищения украинских государственных средств. В сентябре 2016 года признал санкции незаконными.