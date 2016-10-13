Норвежскую олимпийскую чемпионку поймали на допинге

Олимпийская чемпионка Игр 2010 года в Ванкувере семикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг уличена в употреблении допинга. Об этом сообщает NRK.

В пробе спортсменки обнаружен клостебол, входящий в группу анаболических стероидов.

Федерация лыжного спорта Норвегии обнародовала заявление, в котором утверждается, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через крем «Трофодермин»,который она использовала против солнечных ожогов на губах.

«Я опустошена и растеряна, попав в такую трудную для меня ситуацию. Я считаю, это несправедливо и совершенно незаслуженно, хотя осознаю свою ответственность за медицинские препараты, которыми я пользуюсь», — заявила Йохауг.

Доктор лыжницы Фредрик Бендиксен считает себя ответственным за обвинение, предъявленное его подопечной.

«Тереза — удивительно порядочный человек, который является внимательным ко всему, что она делает. Сейчас для меня важно сделать все возможное, чтобы ее не наказали, ведь она использовала этот крем, потому что я заверил ее том, что это не запрещено», — сказал Бендиксен.