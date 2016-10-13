CAS дисквалифицировал пятерых российских ходоков за допинг

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение о дисквалификации за допинг пятерых российских ходоков. Это Денис Стрелков, Михаил Рыжов, Иван Носков, Эльмира Алембекова и Вера Соколова, говорится в сообщении на сайте организации (.pdf).

Летом 2015 года в пробах атлетов был обнаружен запрещенный гормон эритропоэтин. В сентябре того же года они были отстранены от соревнований.

Спортивный арбитраж постановил, что срок дисквалификации составит четыре года и будет отсчитываться с июля 2016 года.