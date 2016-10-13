Посольство России в Сирии вновь подверглось минометному обстрелу

Посольство России в сирийском Дамаске вновь подвергалось минометному обстрелу, сообщается на сайте МИД РФ.

По данным ведомства, обстрел велся «из контролируемого экстремистами района Джобар» в течение почти двух часов. Инцидент произошел накануне, никто из российских сотрудников дипведомства не пострадал.

Одна из мин взорвалась около поста внешней охраны дипмиссии, еще одна у входа в консульский отдел, два минометных снаряда сработали в сотне метров от ограждения посольства.

Еще одна мина упала на крышу местной школы, расположенной недалеко от российского загранучреждения. Она не разорвалась.

В результате обстрела территория посольского комплекса была осыпана осколками. Материальный ущерб в дипведомстве уточняют.

Посольство РФ в Сирии обстреливали также 3 октября.