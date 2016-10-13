Власти Нидерландов предложили узаконить эвтаназию для здоровых людей

Министры здравоохранения и юстиции Нидерландов направили в парламент страны письмо, в котором предложили принять закон о легализации эвтаназии для людей, которые не являются неизлечимо больными. Об этом сообщает Reuters.

В документе сообщается, что соответствующий законопроект находится в разработке, при этом он направлен на людей, которые «имеют четкое понимание, что их жизнь завершена» и «в соответствии со строгими и тщательными критериями имеют право закончить эту жизнь достойным для них способом».

В письме парламенту главы ведомств не оговаривают возрастной порог для эвтаназии, но уточняют, что новый закон, видимо, будет ориентирован на пожилых людей. Желание самовольно уйти из жизни высказывают, как правило, именно они, отмечается в письме.

Эвтаназия в Нидерландах легализована в 2001 году. Однако одним из основных требований для ее осуществления является наличие у пациента невыносимых болей либо подтвержденное отсутствие перспектив к выздоровлению или существенному улучшению состояния.

В Бельгии в 2014 году был принят закон о детской эвтаназии. 17 сентября 2016 года в стране впервые была проведена эвтаназия подростку, находившемуся на последней стадии неизлечимого заболевания.

2 сентября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает эвтаназию гуманной.